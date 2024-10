Ciccarello, torna l’emergenza spazzatura: “Non ne possiamo più” – Foto

Ci risiamo. A Ciccarello sono rari i periodi in cui le strade paiono pulite e libere dalla spazzatura. Già in passato CityNow si era occupato della vicenda, sottolineando l’inciviltà dei reggini.

Stavolta la segnalazione arriva direttamente da un lettore, attraverso delle foto inviate alla nostra redazione accompagnate da uno sfogo.

“Basta, non ne possiamo più. Ogni volta che la strada viene ripulita, in pochi giorni la situazione torna indecente e vergognosa. Non sappiamo più cosa fare, segnalazioni e inviti a non considerare la zona di Ciccarello come fosse una discarica non servono a nulla. Chiediamo all’amministrazione di trovare una soluzione, anche attraverso dei controlli h24 nelle zone dove la spazzatura viene ripetutamente gettata. Non è possibile uno scenario del genere in un paese civile, peraltro dannoso per la salute. A questo punto, viene da domandarsi che senso ha fare la raccolta differenziata”, conclude il lettore con amarezza.