Ciccarello, rimossi tutti i cassonetti. Ora la differenziata è un ‘obbligo’
Dopo l'accumulo di rifiuti nel quartiere, eliminati tutti i cassonetti: da ora la spazzatura si differenzia, ma c'è chi potrebbe non adeguarsi
23 Luglio 2018 - 17:45 | di Vincenzo Comi
Indietro non si torna, addio nostalgia del cassonetto. Sono stati rimossi tutti i cassonetti posti nella zona di Ciccarello, quartiere oggetto nei giorni scorsi di un articolo di Citynow. L’inciviltà di alcuni reggini aveva causato l’accumulo di spazzatura, in barba a tutte le disposizioni riguardanti la raccolta differenziata. Adesso, teoricamente, non sarà più possibile gettare la spazzatura in modo scellerato. A meno che i pochi incivili non confondano la strada per cassonetti invisibili…
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