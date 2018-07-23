Indietro non si torna, addio nostalgia del cassonetto. Sono stati rimossi tutti i cassonetti posti nella zona di Ciccarello, quartiere oggetto nei giorni scorsi di un articolo di Citynow. L’inciviltà di alcuni reggini aveva causato l’accumulo di spazzatura, in barba a tutte le disposizioni riguardanti la raccolta differenziata. Adesso, teoricamente, non sarà più possibile gettare la spazzatura in modo scellerato. A meno che i pochi incivili non confondano la strada per cassonetti invisibili…