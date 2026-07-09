Ristori post Harry, Melito incassa il primo risultato

Ammessi tutti gli interventi di somma urgenza richiesti dal Comune di Melito di Porto Salvo dopo i gravi danni causati dal Ciclone Harry. Lo comunica l’Amministrazione comunale, che parla di un risultato importante per il territorio e per il percorso di ripristino delle infrastrutture colpite dall’emergenza.

Gli interventi ammessi dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria ammontano complessivamente a 1.298.500 euro. Le risorse riguardano il riconoscimento delle spese sostenute per i lavori eseguiti nell’immediato, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della popolazione e il ripristino dei servizi essenziali.

Gli interventi ammessi dopo il Ciclone Harry

Il provvedimento riguarda diversi ambiti del territorio comunale. Tra gli interventi ammessi ci sono il ripristino della funzionalità del sistema fognario comunale e delle stazioni di sollevamento, la sanificazione delle aree interessate dagli sversamenti e la messa in sicurezza della viabilità.

Particolare attenzione è stata riservata al tratto tra Via Orlando, la S.S. 106 e la frazione Musupuniti, oltre al ripristino delle strutture comunali danneggiate, compresa la sede municipale.

Previsti anche interventi sui sottoservizi del Lungomare dei Mille, con lavori su rete fognaria, rete idrica e pubblica illuminazione. Nel quadro degli interventi rientrano inoltre il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione, delle opere di captazione e della rete idrica comunale.

Tra le aree interessate figurano anche Pentedattilo, Quartiere Pallica e Rione Prunella, dove si interverrà per il ripristino del servizio idrico. Ammessi inoltre i lavori sul sistema di raccolta delle acque in Contrada Annà e in Via San Giuseppe, la rimozione di materiale detritico, la messa in sicurezza delle strade colpite da frane e smottamenti e gli interventi sugli edifici scolastici comunali.

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Nastasi: “Riconosciuto il lavoro svolto dal Comune”

Soddisfatto il sindaco Tito Nastasi, che ha sottolineato il valore del risultato raggiunto.

“L’ammissione di tutti gli interventi richiesti rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dal nostro Comune nelle fasi immediatamente successive all’emergenza e dell’impegno profuso per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini”, ha dichiarato il primo cittadino.

Nastasi ha poi rivolto un ringraziamento ai tecnici comunali, “che hanno operato con professionalità e grande spirito di servizio nella predisposizione degli atti e nel coordinamento degli interventi”, alla Protezione Civile della Regione Calabria “per il costante supporto tecnico e operativo” e alla Regione Calabria “per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio di Melito di Porto Salvo e per la tempestiva attività istruttoria”.

Il sindaco ha ringraziato anche le imprese che, fin dai primi giorni dopo il passaggio del ciclone, si sono rese disponibili per mettere in sicurezza il territorio, ridurre i disagi e avviare la ripartenza.

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Ricostruzione, il Comune guarda al rischio residuo

L’ammissione degli interventi di somma urgenza, a rendicontazione dei lavori già eseguiti, rappresenta un passaggio centrale. Ma il percorso di ricostruzione non è ancora concluso.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’iter relativo al rischio residuo, con l’obiettivo di ottenere ulteriori finanziamenti per completare la ricostruzione delle opere danneggiate e realizzare interventi strutturali di mitigazione del rischio.

La priorità resta quella di restituire piena funzionalità alle infrastrutture comunali, tutelare i cittadini e rafforzare la sicurezza del territorio rispetto a futuri eventi calamitosi.