Ciclone Harry, Tajani: ‘Siciliani, calabresi e sardi non saranno lasciati soli’

“Siciliani calabresi e sardi non saranno lasciati soli dal governo”. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa dopo aver illustrato agli imprenditori della regione le iniziative coordinate dalla Farnesina a favore delle imprese colpite dall’alluvione.



“Il governo punta a dare un sostegno concreto soprattutto alle imprese del tessuto produttivo siciliano colpito dalle calamità naturali, così come abbiamo fatto in Emilia Romagna e in Toscana.Noi abbiamo coordinato la presenza di Ice Simest, Sace e Cassa depositi e prestiti per fare in modo di dare tutte le informazioni possibili al mondo produttivo siciliano per accedere a una serie di finanziamenti per ristorare le imprese.



Simest ha messo a disposizione per l’alluvione 300 milioni di euro per le tre regioni colpite (Sicilia, Calabria e Sardegna) e 15 milioni sono stati messi a disposizione da Ice”, ha spiegato Tajani.

“Stamattina è stato firmato un accordo di collaborazione tra il ministero degli Esteri e la Regione siciliana proprio per la promozione delle esportazioni siciliane. Abbiamo un obiettivo importante quello di raggiungere 700 miliardi di export alla fine del 2027 e la Sicilia non può rimanere indietro a causa dell’alluvione”, ha spiegato.

“I primi 100 milioni stanziati dal governo servono soltanto per attività di primissimi interventi, poi il governo continuerà a finanziare sulla base delle richieste della Sicilia della Calabria e della Sardegna e finanzierà altre iniziative”.