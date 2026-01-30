City Now

Ciclone Harry, un dossier della Metro City nelle mani di Salvini. Versace: ‘E’ il momento del fare’ – FOTO

L'invito del rappresentante di Palazzo Alvaro: “Occorre una programmazione di interventi per la prevenzione”

30 Gennaio 2026 - 17:15 | Comunicato

salvini versace

“Ho consegnato al ministro Matteo Salvini un dossier che raccoglie tutta la documentazione, prodotta dal 2022 ad oggi e che rappresenta un quadro della situazione abbastanza drammatico della nostra Città metropolitana. Adesso è il momento però del fare, non soltanto quello di gestire l’emergenza, va pianificato il futuro. Servono delle risorse certe, le deroghe importanti per la Città metropolitana e per i nostri sindaci se vogliamo evitare che succeda nuovamente quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. Oggi più che mai abbiamo un’opportunità, da questa grave tragedia ambientale è il momento di ripartire e programmare, tutti insieme, superando ogni bandiera politica che ognuno di noi ricopre”.

Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, incontrando oggi il ministro dei Trasporti ed infrastrutture e vice premier Matteo Salvini, in visita a Bova Marina e Melito Porto Salvo, sui luoghi maggiormente colpiti dall’uragano Harry.

