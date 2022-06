Torna al Cilea lo spettacolo del saggio della scuola di ballo "Revolution Ballet studio"

Si spera che sia la ripresa definitiva per tornare a godere di quello che solo la danza ci regala in termine di condivisione di esperienze ed emozioni

L'arte della danza con le sue musiche e i suoi colori ritorna in scena: Giorno 9 luglio alle ore 20 ritorna presso il Teatro Comunale di Reggio Calabria F. Cilea lo spettacolo del saggio della scuola di ballo "Revolution Ballet studio" del maestro sergio Frangipane.

Dopo due anni di chiusura causa pandemia, si ritorna a rivivere le emozioni e le sorprese dei ragazzi della rb studio, attraverso l'ennesimo spettacolo ricco di suggestioni, acrobazie, effetti speciali e coreografie mozzafiato, che da tempo contraddistinguono il lavoro del direttore artistico Frangipane e dei suoi ragazzi. s

L'obiettivo però, di quest'anno e non solo, è da sempre anche quello di sorprendere attraverso coreografie capaci di coinvolgere e interessare il pubblico, mediante una danza con finalità non solo ludiche, ma anche e soprattutto sociali e culturali. L'impegno della Rb ballet è infatti ormai noto e storico negli ambiti del volontariato e della promozione dell’arte dello sport e dell’aggregazione, attraverso iniziative dirette e condotte in prima persona, coreografie di sensibilizzazione oppure collaborazioni e partnership con altre realtà per la valorizzazione del territorio.

Dopo anni in cui il settore dello spettacolo e della danza è stato fortemente messo a rischio si spera che sia la ripresa definitiva per tornare a godere di quello che solo la danza ci regala in termine di condivisione di esperienze ed emozioni, lo spettacolo di Sabato 9 ne vuole essere esempio e modello, ora spazio alle musiche e all'arte dei ragazzi, ma spazio e porte aperte soprattutto a chi vorrà goderne il piacevole e ricco spettacolo, che di sicuro non deluderà le aspettative!