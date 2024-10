Cinema2Day, al cinema con 2 euro in tutta Italia. Ma Reggio Calabria dov’è?

Cinema2Day è l’iniziativa promossa dal Mibact – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con ANEM, ANICA e ANEC, che ha permesso al pubblico, dal 14 settembre 2016, di acquistare il biglietto d’ingresso al cinema a soli 2 euro, ogni secondo mercoledì del mese.

L’iniziativa ha riscosso grande successo in tutta Italia, tanto che oggi è giunta la notizia della sua proroga. Ad annunciarlo è stato il ministro Franceschini sul suo account Twitter, che, ringraziando distributori, produttori ed esercenti cinematografici, ha indicato le date dei tre prossimi Cinema2Day che saranno mercoledì 8 marzo, mercoledì 12 aprile e mercoledì 10 maggio 2017.

Dopo i numerosissimi appelli sul web per dar seguito a questa iniziativa è dunque confermato: il Cinema2Day andrà avanti per altri tre mesi, in tutta Italia!

Ma a Reggio Calabria quali sono le sale aderenti?

La risposta è: nessuna. Potrebbe sembrare impossibile o assurdo, ma nessun cinema sul territorio reggino ha scelto di aderire alla promozione. La Calabria si era allineata al successo registrato nelle altre regioni. I dati calabresi resi noti dal Ministero evidenziavano infatti che il record era stato raggiunto dal multisala The space di Catanzaro con 2.796 biglietti venduti nella giornata di mercoledì 12 ottobre 2016. Il cinema Andromeda River di Cosenza con 2.153, The space di lamezia Terme con 1.714, cinema Moderno di Vibo con 602 tagliandi e l’Aurora di Reggio Calabria con 595. In totale in Calabria sono stati registrati in un solo giorno 11.796 spettatori, che rappresentano il primato in un giorno feriale.

Allora ci chiediamo perché questa scelta? Perché privare di tale opportunità i tanti giovani reggini appassionati di cinema, curiosi e affamati di cultura? Perché un imprenditore dovrebbe scegliere di escludere il proprio cinema da un’iniziativa nazionale così importante?

Noi di CityNow muoviamo un appello, a nome di tutti: portiamo il cinema2day anche a Reggio Calabria!