CinemaLab: la rivoluzione nelle scuole comincia da Reggio di Calabria

“Portare il cinema nelle scuole è l’inizio di una nuova rivoluzione culturale, è il principio di una nuova mentalità in cui per la prima volta in assoluto viene data ai ragazzi degli istituti superiori la possibilità di integrare il sogno allo studio”.È con questo parole che Luigi Boccia, il direttore artistico del progetto CinemaLab commenta l’uscita del libro CinemaLab – La fabbrica dei sogni, edito da Universitalia e scritto a quattro mani con Caterina Cecilia Maesano, che verrà presentato giovedì 20 febbraio alle ore undici nella sala biblioteca del Palazzo storico della Provincia di Reggio Calabria.Il testo rappresenta la “guida ufficiale” dell’innovativo progetto didattico che per la prima volta in Italia vede impegnati artisti di fama nazionale e internazionale (tra cui attori, registi, sceneggiatori) nelle vesti di “docenti” all’interno di una scuola statale.Un percorso della durata di sei mesi e cinquantasei ore complessive la cui finalità è avvicinare il cinema ai ragazzi, che supportati da illustri addetti ai lavori, dovranno cimentarsi nella realizzazione di diversi cortometraggi.Nato da un’idea di Caterina Cecilia Maesano, Cinemalab ha preso l’avvio nel gennaio di quest’anno presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci, e vede tra i suoi sostenitori nomi illustri del panorama cinematografico italiano, tra cui gli attori Gabriel Garko (già alla sua terza lezione), Asia Argento, Marco Bocci e Valerio Morigi, il regista mediaset Luigi Parisi, il maestro di dizione e recitazione Gianni Diotaijuti, lo sceneggiatore Erri de Luca.“La Fabbrica dei Sogni – ha sottolineato Maesano – è il testo di studio per gli alunni del liceo da Vinci che seguono il corso, ma nel contempo è anche una lettura per tutti i ragazzi che desiderano affacciarsi sull’universo cinema, e muovere i primi passi in un settore affascinante ma complesso. Il libro è frutto di un lungo lavoro di ricerca e analisi con i principali protagonisti del settore, con contributi di Luca Argentero, Luigi Pairsi, Valerio Morigi e Nicola Lombardi.”Alla presentazione oltre ai due autori sarà presente anche Gabriel Garko, che ha firmato l’introduzione del volume.La Fabbrica dei Sogni è patrocinato dalla Provincia di Reggio di Calabria, rappresentata dal vicepresidente Giovanni Verduci, che fin dal primo momento ha creduto nelle potenzialità del progetto Cinemalab, sostenendo e incentivando gli artisti in questo percorso sperimentale che apre nuove frontiere e via di comunicazione privilegiate non solo con la città di Roma, ma anche con le principali capitali europee.