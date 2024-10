Cinquefrondi, Camera Ardente e chiusura degli uffici per commemorare l’ex sindaco Manferoce

Con grande tristezza, il Comune di Cinquefrondi annuncia la scomparsa del caro concittadino ed ex sindaco, Raffaele Manferoce. In segno di rispetto per la sua memoria e per tutto ciò che ha fatto per la comunità, è stata disposta, con ordinanza sindacale, l’apertura della Camera Ardente presso il Municipio.

Orari della Camera Ardente e chiusura degli uffici comunali

La Camera Ardente sarà accessibile da oggi pomeriggio alle ore 14:00 fino a domani alle ore 11:00, in coincidenza con l’orario previsto per i funerali.

Si comunica, inoltre, che durante questi orari, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico.

Onorare la figura dell’ex sindaco Manferoce

Questa decisione è stata presa per onorare la figura dell’ex sindaco Raffaele Manferoce, riconoscendo il suo impegno e il prezioso contributo che ha dato alla comunità di Cinquefrondi durante i suoi anni di servizio.