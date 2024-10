Cinquefrondi, soddisfazione di USB per l’importante segnale su ex LSU/LPU

USB accoglie con soddisfazione la decisione dell’amministrazione comunale di Cinquefrondi, guidata dal Sindaco Michele Conia, di stabilizzare i 18 precari provenienti dal bacino ex LSU/LPU.

Quello proveniente da Cinquefrondi è un segnale importante, considerando che questo Comune, in proporzione alla popolazione, è uno tra quelli dove maggiore è stata l’incidenza del lavoro precario. E considerando anche che nella maggior parte delle stabilizzazioni fatte in precedenza in altri comuni è stata prevista una contrattualizzazione con un numero di ore inferiore alle 24 settimanali, scelta invece operata dall’amministrazione Conia e possibile grazie al ricorso di risorse proprie.