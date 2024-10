Il Circolo culturale L’Agorà presenta “La gastronomia dall’antichità al medioevo”

Un viaggio attraverso la storia del cibo e della gastronomia sarà il filo conduttore del prossimo incontro, a cura del Circolo Culturale L’Agorà.

L’evento avrà luogo luogo giovedì 28 marzo alle ore 17:00 presso la sala “Spanò Bolani” della Biblioteca Comunale De Nava di Reggio Calabria.

Fin dalle sue origini l’essere umano, essendo un predatore, poneva la sua dieta alimentare su quello che la natura gli offriva, quale la caccia di animali, la pesca, la raccolta di frutti dagli alberi e di radici dal terreno. Con lo scorrere delle lancette del tempo e con l’uso del fuoco e l’introduzione dellapratica della pastorizia e dell’agricoltura trovano posto nuovi prodotti quali varilatticini e cereali (avena, miglio, farro, orzo, frumento) ma anche i primi condimenti utili alla gradevolezza del cibo.

Nella gastronomia primordiale, non era ancora in uso l’utilizzo del pane, ma con il subentrare sulle tavole dei cereali vi sono le prime testimonianze di semplici impasti di semi ridotti in frantumi e cotti in acqua riscaldata con pietre roventi.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nel nuovo incontro, a cura del Circolo Culturale “L’Agorà” avente come tema “La gastronomia dall’antichità al medioevo”, alla quale parteciperà in qualità di relatore Antonino Megali, socio del sodalizio organizzatore.