Il Circolo del Tennis Rocco Polimeni ha un nuovo presidente. Secondo quelle che erano le previsioni, è risultato eletto Ezio Privitera, professione avvocato che avrà l’arduo compito di insediarsi dopo un ventennio in cui la direzione era sotto la gestione del dottore Igino Postorino.

Il Circolo del Tennis Rocco Polimeni è una delle strutture tennistiche più importanti a livello anche nazionale e come detto, per il prossimo quadriennio sarà la nuova dirigenza guidata Ezio Privitera a gestirne il patrimonio sportivo e sociale. Ezio Privitera è, come detto, un giovane avvocato di 33 anni, nominato lo scorso settembre anche nel CdA di Atam.