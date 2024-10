Il Cis promuove l’incontro “La Reggio de L’incisore”

Lunedì 28 Novembre 2016, alle ore 16.45, presso la biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale scrittori, promuove l’incontro “La Reggio de L’incisore”, romanzo storico ambientato a Reggio alla fine del V secolo a. C..

Conduce l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Relazionerà l’autore Daniele Castrizio e sarà presente l’Editore Paolo Falzea. “L’incisore”, romanzo storico di Daniele Castrizio, è ambientato tra il V e il IV secolo a. C. e prende spunto da avvenimenti storicamente accaduti per poi romanzare le vicende ambientate in quella che una volta era la grande Rhegion.

Daniele Castrizio, autore di numerose pubblicazioni, è prof. ordinario nel Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina e tiene i corsi di Numismatica Medievale per i Curricula Archeologico e Storico-artistico del Corso di Laurea in Lettere, Archeologia e Iconografia della moneta nella Laurea specialistica in Archeologia del Mediterraneo, Numismatica per il Curriculum Storico del Corso di Laurea in Lettere.

Dal 2004 è membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana dell’Università di Messina.