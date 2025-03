Comuni della Piana: approvato il nuovo Statuto, focus su sanità e sviluppo

L’Associazione dei Comuni della Piana “Città degli Ulivi” si è riunita a Gioia Tauro per discutere un nutrito ordine del giorno introdotto dal Presidente Michele Conia, il quale ha ricordato che il ruolo dei Sindaci deve mantenere sempre un profilo istituzionale senza rincorrere l’estemporaneità di rivendicazioni di parte ma guardando sempre all’interesse delle comunità rappresentate ed alla loro crescita.

Presente la quasi totalità dei Sindaci che ha preso atto dell’adesione di 32 Comuni su 33, i quali hanno deliberato l’approvazione del nuovo Statuto. Pertanto l’attività dell’Associazione proseguirà secondo le regole dettate dallo Statuto per come rivisto ed approvato.

Sanità: i Sindaci designano una delegazione per il confronto con l’ASP

Altro argomento trattato ha riguardato aspetti legati alla gestione della sanità ed a quanto concordato nell’incontro di San Giorgio Morgeto con il Direttore Generale dell’ASP. In particolare i Sindaci hanno provveduto a designare una delegazione incaricata di confrontarsi con i vertici dell’ASP rispetto alle numerose problematiche più volte esposte, alla ricerca di soluzioni condivise e soprattutto di risposte adeguate alle pressanti esigenze dei cittadini.

Sulla base della disponibilità manifestata dagli interessati l’Assemblea, all’unanimità, ha designato Alessandro Giovinazzo, Sindaco di Rizziconi, Pasquale Cutrì, Sindaco di Rosarno, Salvatore Valerioti, Sindaco di San Giorgio Morgeto, Simona Scarcella, Sindaco di Gioia Tauro, Ettore Tigani, Sindaco di Terranova S.M., Giuseppe Zampogna, Sindaco di Scido, Carmelo Panetta, Vice Sindaco di Galatro.

Per quanto riguarda la nomina del delegato alla Conferenza dei Sindaci dell’ASP si è determinato di raccogliere la disponibilità di alcuni dei presenti per poi procedere ad un confronto che porti alla designazione ufficiale.

Leggi anche

Sulla recente decisione dell’Autorità di Bacino in merito ai vincoli posti per il rischio idrogeologico i Sindaci sono stati concordi nel contestare il provvedimento che pregiudica qualunque tipo di intervento e vanifica ogni possibile forma di investimento. Si è pertanto concordato di rilevare le criticità presenti nel provvedimento dell’Autorità e dare formalmente incarico agli uffici legali per le opportune contestazioni.

Tributi ARRICAL: necessità di un documento condiviso

In merito alle richieste di ulteriori tributi da parte di ARRICAL il Sindaco di Rizziconi ha illustrato quanto discusso nel Consiglio, dove sono presenti 4 Sindaci della Piana, gli impegni assunti dalla Società, concludendo con la necessità di produrre un documento da proporre nell’ imminente riunione.

Infine è stato dato spazio al Comitato Pro Taurensi, i cui rappresentanti hanno presentato l’idea di recupero e riutilizzo della linea ferrata.

Dopo ampio dibattito si è convenuto di valutare un progetto preliminare che consenta di avere cognizione su costi, fattibilità e sostenibilità degli eventuali interventi.