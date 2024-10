Città Metropolitana, pronta altra nomina di Falcomatà: Versace nuovo vicesindaco?

Giornata convulsa tra Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro. Subito dopo la sentenza (ma sul numero di protocollo e l’orario effettivo sembra emergere qualche perplessità…) il sindaco Falcomatà ha nominato Paolo Brunetti quale vice sindaco del comune di Reggio Calabria, al posto del prof. Tonino Perna.

Secondo quanto raccolto da Citynow, potrebbe presto arrivare una decisione simile anche per la Città Metropolitana. Con Falcomatà e Armando Neri condannati per la vicenda del Miramare, sarebbe Carmelo Versace ad essere il profilo designato per reggere le sorti dell’ente metropolitano.