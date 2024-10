La Città Metropolitana di Reggio Calabria è presente alla Bit di Milano

La Borsa Internazionale del Turismo ospita uno spazio dedicato alla nostra bella Metrocity, all’interno dello stand della Regione Calabria.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria proprio in questi giorni ha lanciato la nuova campagna di marketing territoriale. “Scialatela” punta i riflettori sulle perle dislocate su tutto il territorio.

E si vola a Milano per presentare le nostre bellezze e unicità. Nel punto in cui convengono tutti gli operatori mondiali e gli appassionati che avranno la possibilità di conoscere ed apprezzare tutto ciò che il territorio metropolitano può offrire.

“La nostra Città Metropolitana è talmente ricca di tesori archeologici, paesaggistici, artistici, architettonici, enogastronomici da meritare i grandi palcoscenici. – ha affermato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – Stiamo mettendo in campo tante iniziative per promuovere le nostre bellezze al grande pubblico, quello mondiale. Questa rappresenta per noi una importante occasione, un appuntamento imperdibile da affiancare ad azioni quali il meeting dei tour operator tedeschi in riva allo Stretto, o la campagna “Scialatela”, partita nei giorni scorsi. Reggio e il suo comprensorio è città per ogni periodo. Il turismo va destagionalizzato per poter godere delle nostre bellezze in ogni momento dell’anno. Ma, ancor più importante, le nostre ricchezze sono testimonianza di un passato coinvolgente e grandioso, affascinante e intrigante ed è anche questo che intendiamo esportare: la nostra millenaria cultura”.