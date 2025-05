La Città Metropolitana di Reggio al seminario Unar contro il razzismo

C’è anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresentata dal consigliere delegato al Welfare, Domenico Mantegna, al Seminario residenziale per i responsabili delle politiche contro il razzismo delle città metropolitane italiane, organizzato da Unar in collaborazione con Unesco e la Coalizione Internazionale delle Città Inclusive e Sostenibili (Iccar). L’iniziativa, in corso a Palermo, è rivolta proprio ai referenti degli Enti intermedi per le politiche contro il razzismo e le discriminazioni.

L’impegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria

«In questi anni – ha detto Mantegna – l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha lavorato molto intensamente con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La nostra presenza a Palermo, dunque, è la naturale conseguenza di programmazioni condivise che hanno contribuito a diffondere i principi della non discriminazione, dell’inclusione e della cooperazione nei territori più complessi del nostro comprensorio».

Reggio Calabria: esempio di azioni contro il razzismo

«Al seminario – ha continuato – portiamo, dunque, un’esperienza consolidata che ha fatto della Città Metropolitana di Reggio Calabria un esempio di azioni contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Abbiamo posto argini all’intolleranza attraverso pratiche rivolte all’inclusione e all’accettazione di ogni tipo di diversità, sia essa d’origine etnica, religiosa o di genere».

Le sfide attuali contro l’intolleranza e il razzismo

«Nel 2025 – ha spiegato Mantegna – sembra davvero assurdo dover ribadire e continuare a difendere concetti che, ai più, appaiono scontati, frutto delle evoluzioni storiche e delle grandi conquiste raggiunte con il sacrificio di uomini e donne che hanno pagato l’impegno di consegnare un mondo migliore alle future generazioni. Tuttavia, l’attualità ci pone di fronte a sfide, situazioni e condizioni umane che, quotidianamente, mettono a rischio normalità acquisite e ottenute col sangue dei giusti. Per questo, ogni giorno, è necessario impegnarci a perseguire l’obiettivo di combattere qualsiasi forma di odio, intolleranza e razzismo che trovano linfa nelle ostilità verso i migranti delle politiche sovraniste e nelle guerre che affamano e distruggono i popoli».

Il principio costituzionale e l’impegno continuo

«Noi – ha concluso Mantegna – ribadiamo forte il principio costituzionale secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ogni uomo deve essere umano».