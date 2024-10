A Cittanova concerto di beneficenza promosso da Lions e Leo

Si è svolto domenica 26 novembre presso il Teatro “Gentile” di Cittanova (RC) il concerto di beneficenza organizzato dal Leo Club Polistena “Brutium”, che ha visto esibirsi la Banda Giovanile dell’Associazione Musicale di Melicucco. L’esibizione, diretta dai Maestri Alessio Giordano e Michele Napoli, ha dato conferma della nomea di suddetta banda nel panorama musicale calabrese. Gli ospiti sono stati allietati dalle note di pezzi classici come il Boléro di Maurice Ravel, ma nel contempo hanno visto scorrere nella loro mente le immagini della celebre trilogia de “Il Signore degli Anelli” composta dal noto Howard Leslie Shore, fino ad immergersi nelle vie più suggestive di Napoli con una rivisitazione dello storico brano “Funiculì Funiculà” di Giuseppe Turco con le musiche di Luigi Denza.

Il ricavato della serata, quantificabile in 1.600 euro, sarà devoluto per finanziare il progetto “Cani Guida”, tanto caro al presidente in carica del Leo Club Polistena “Brutium”, Rocco Salvatore Auddino, che in Calabria ricopre il ruolo di referente Leo. In una nota, Auddino ha dichiarato che “questo service rappresenta il fulcro delle attività di Leo e Lions dei club Polistena ‘Brutium’; questa sera, cultura, sensibilizzazione e concretezza hanno raggiunto un grande livello. Da presidente di club non posso che essere orgoglioso di tutto il lavoro svolto, mentre da referente Area Sud (Calabria, ndr) per il progetto “Cani Guida” posso dire solamente che il lavoro non è ancora finito, con l’augurio di raggiungere i risultati che mi sono prefissato, entro la fine dell’anno sociale 2017-2018. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla causa, ringrazio il Lions Club Polistena, l’Associazione Musicale di Melicucco e il mio team leader, Maria Assunta Aveta del Leo Club Frattamaggiore, che cura i progetti relativi a Salute e Vista in tutto il Distretto Leo 108Ya”.

Il dramma della disabilità causata dall’assenza totale della vista è una problematica tanto attuale quanto poco conosciuta dai più, la quale ha invece toccato la sensibilità di Lions e Leo che da sempre portano avanti iniziative a tutela della vista. Gli ospiti al concerto di Cittanova hanno deciso di contribuire in maniera consistente alla causa tramite l’acquisto di un cane guida, il cui costo complessivo si aggira intorno ai 12.000 euro, da donare ad un non vedente. Tale gesto significa, per chi è affetto da tale disabilità, la possibilità di condurre una vita ai limiti della “normalità” rendendolo un soggetto quasi autosufficiente. Svolgimento di mansioni come camminare per strada e andare a fare la spesa, da difficili conquiste quotidiane, possono diventare certezza nella vita di queste persone. Un curato e certosino percorso di avvicinamento del cane al padrone, permetterà ai due di entrare in una sfera di relazione privilegiata, riuscendo l’animale ad acquisire una capacità di comprensione del linguaggio dell’uomo tale da permettergli di servirlo in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana.

L’importanza del nobile scopo appena citato dimostra come attraverso un service del genere, i Leo club di tutto il mondo, diventano luoghi nei quali i ragazzi dai 16 ai 30 anni possono essere socialmente attivi, possono rispondere “presente” ai problemi della società di oggi e possono dimostrare ai loro coetanei che rispetto a tutto quello che ci circonda che “non va” o che “non funziona” , c’è un’alternativa all’anonimo lamentarsi.