Tutto pronto per la 18ª edizione di Cittanova Floreale nella Villa Comunale Carlo Ruggiero

Cittanova Floreale, un evento Floro vivaistico specializzato che giunge quest’anno la sua 18ª edizione.

Cittanova Floreale non è solo una mostra mercato per gli appassionati di giardinaggio o per gli amanti delle piante e dei fiori ma è anche un viaggio tra la bellezza della natura e l’unicità del posto in cui viene organizzata che è la Villa Comunale di Cittanova.

La Villa Comunale di Cittanova intitolata a Carlo Ruggiero, lungimirante sindaco del 1880, che realizzò a proprie spese un giardino per la città. Da allora Cittanova è conosciuta soprattutto per la presenza di questo patrimonio botanico di inestimabile valore.

L’associazione Carlo Ruggiero

La nostra associazione, profondazione Carlo Ruggiero, nasce nel 2008 con lo scopo di valorizzare e far conoscere ai più le bellezze naturalistiche presenti all’interno di quello che è definito il salotto verde di Cittanova. La prima edizione di Cittanova Floreale fu organizzata nel 2009 dall’ora ininterrottamente per 18 anni questo appuntamento si rinnova e richiama da tutta la Calabria e non solo gli appassionati di giardinaggio.

I nostri ospiti sono certamente i vivaisti che arrivano da ogni parte d’Italia, ma sono soprattutto le essenze rare e insolite, di piante e fiori che portano ed espongono per tre giorni lungo i vialetti della Villa Comunale.

Tra di loro espositori storici di Piante epifita, di Rose Antiche e moderne, di piante succulenti di erbacee perenni di Piante Acquatiche di bulbi e rizomi, fino ad arrivare alle piante coltivate ed esposte con molta cura come le orchidee ho le piante carnivore. Saranno poi soprattutto le Passiflora con una collezione di oltre 100 esemplari diversi e le piante tropicali che daranno valore aggiunto a questa 18ª edizione.

Ma Cittanova Floreale è anche una tre giorni di visite guidate all’interno del giardino storico alla scoperta di un luogo fantastico, con la possibilità di gustare le nostre specialità enogastronomiche e vivere tre giorni all’insegna della cultura per grandi e piccini. Sono previsti infatti i corsi di giardinaggio per adulti e per bambini, momenti di presentazione di Libri di settore e spettacoli musicali a tema.

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Un evento nel circuito nazionale

Un appuntamento imperdibile, più unico che raro che fa di questa manifestazione un evento unico in tutta la Calabria e non solo le mostre più vicine a Cittanova che fanno parte di un circuito nazionale di mostre di vivaismo specializzato si trovano o a Palermo o a Salerno. Siamo contenti e felici di poter dire che tra Palermo e Salerno in questi anni siamo riusciti a ritagliarci un ruolo da protagonisti.

Vi aspettiamo numerosi dal 5 al 7 giugno 2026 per vivere al meglio una tre giorni in uno scenario incantevole come la Villa Comunale di Cittanova.