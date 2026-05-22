Famiglie, giovani e restanza: La Strada accoglie le proposte del Forum delle Associazioni Familiari

Il Movimento La Strada esprime apprezzamento per il documento presentato dal Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria e conferma la piena convergenza su una serie di misure già presenti nel proprio programma amministrativo.

«Le famiglie meritano politiche concrete, misurabili e sostenibili. Investire su giovani, famiglie e diritto alla restanza significa investire nel futuro della città», dichiara il candidato sindaco Saverio Pazzano.

Le proposte condivise con il Forum: fiscalità, sportello e welfare

Condividiamo con il Forum le necessità esposte:

introduzione del Quoziente Famiglia per una fiscalità più equa;

per una fiscalità più equa; detrazioni IRPEF per nuclei con figli;

per nuclei con figli; nominare una figura con delega alle Politiche Familiari ;

; attivazione di uno Sportello Unico Famiglia per semplificare l’accesso alle agevolazioni;

per semplificare l’accesso alle agevolazioni; recupero dell’evasione TARI e IMU destinando parte delle risorse al welfare familiare;

e destinando parte delle risorse al welfare familiare; utilizzo dei fondi europei per welfare, housing sociale e servizi per l’infanzia;

per welfare, housing sociale e servizi per l’infanzia; rendiconto periodico dei risultati raggiunti.

Servizi educativi e sociali: asili nido, tempo scuola e inclusione

La Strada sottolinea inoltre come il sostegno alle famiglie passi anche dal rafforzamento dei servizi educativi e sociali presenti nel programma del movimento: ampliamento dell’offerta di asili nido pubblici, estensione del tempo scuola e delle attività educative pomeridiane, sostegno ai servizi territoriali per minori, anziani e persone con disabilità, oltre alla creazione di spazi pubblici sicuri e accessibili per bambini e adolescenti.

Particolare attenzione sarà rivolta alle fasce sociali più fragili, attraverso misure contro le disuguaglianze educative, il supporto alle famiglie monogenitoriali, il diritto alla casa e il potenziamento dei servizi sociali di prossimità nei quartieri più esposti a marginalità e isolamento.

Impegni dal primo anno: atti concreti, monitoraggio e obiettivi verificabili

La Strada conferma inoltre l’impegno a trasformare queste proposte in atti amministrativi concreti già dal primo anno di mandato, con strumenti di monitoraggio pubblico e obiettivi verificabili.