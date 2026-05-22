Famiglie, giovani e restanza: La Strada accoglie le proposte del Forum delle Associazioni Familiari
Pazzano: "Le famiglie meritano misure concrete, misurabili e sostenibili"
22 Maggio 2026 - 11:00 | Comunicato stampa
Il Movimento La Strada esprime apprezzamento per il documento presentato dal Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria e conferma la piena convergenza su una serie di misure già presenti nel proprio programma amministrativo.
«Le famiglie meritano politiche concrete, misurabili e sostenibili. Investire su giovani, famiglie e diritto alla restanza significa investire nel futuro della città», dichiara il candidato sindaco Saverio Pazzano.
Le proposte condivise con il Forum: fiscalità, sportello e welfare
Condividiamo con il Forum le necessità esposte:
- introduzione del Quoziente Famiglia per una fiscalità più equa;
- detrazioni IRPEF per nuclei con figli;
- nominare una figura con delega alle Politiche Familiari;
- attivazione di uno Sportello Unico Famiglia per semplificare l’accesso alle agevolazioni;
- recupero dell’evasione TARI e IMU destinando parte delle risorse al welfare familiare;
- utilizzo dei fondi europei per welfare, housing sociale e servizi per l’infanzia;
- rendiconto periodico dei risultati raggiunti.
Servizi educativi e sociali: asili nido, tempo scuola e inclusione
La Strada sottolinea inoltre come il sostegno alle famiglie passi anche dal rafforzamento dei servizi educativi e sociali presenti nel programma del movimento: ampliamento dell’offerta di asili nido pubblici, estensione del tempo scuola e delle attività educative pomeridiane, sostegno ai servizi territoriali per minori, anziani e persone con disabilità, oltre alla creazione di spazi pubblici sicuri e accessibili per bambini e adolescenti.
Particolare attenzione sarà rivolta alle fasce sociali più fragili, attraverso misure contro le disuguaglianze educative, il supporto alle famiglie monogenitoriali, il diritto alla casa e il potenziamento dei servizi sociali di prossimità nei quartieri più esposti a marginalità e isolamento.
Impegni dal primo anno: atti concreti, monitoraggio e obiettivi verificabili
La Strada conferma inoltre l’impegno a trasformare queste proposte in atti amministrativi concreti già dal primo anno di mandato, con strumenti di monitoraggio pubblico e obiettivi verificabili.
«Investire nelle famiglie significa ridurre disuguaglianze, creare coesione sociale e costruire una città in cui valga davvero la pena restare», conclude Pazzano.
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