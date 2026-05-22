Reggio, il Museo Archeologico entra nel progetto ‘Ulteriore’

Al centro dell’edizione 2026 il tema “No Place Is Too Far – Nessun luogo è lontano”. La call è rivolta ad artisti maggiorenni residenti in Europa

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è lieto di annunciare la propria partecipazione al progetto “Ulteriore – Fotografia e Arti Visive, Edizione 26”, iniziativa dedicata alla promozione della cultura visiva contemporanea e al dialogo tra territorio e scena internazionale.

Promosso da Ulteriore APS e diretto dalla curatrice Teodora Malavenda, il progetto si sviluppa da giugno a dicembre 2026 e si propone come una piattaforma di ricerca e produzione culturale articolata in mostre, workshop, residenze e incontri, con l’obiettivo di attivare nuove relazioni tra artisti, istituzioni e pubblico.

Il tema dell’edizione 2026

Al centro dell’edizione 2026 il tema “No Place Is Too Far – Nessun luogo è lontano”, che invita a riflettere sulle nozioni di distanza, prossimità e interconnessione, anche attraverso il linguaggio della fotografia e delle arti visive intese come strumenti di interpretazione del presente e dei contesti sociali.

In questo ambito, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è partner del progetto “Lyra”, una delle tre open call internazionali attivate, insieme ad altre prestigiose istituzioni culturali del territorio. L’iniziativa prevede la produzione e la presentazione di un progetto espositivo all’interno degli spazi museali.

La mostra, esito della selezione, sarà aperta al pubblico dal 16 luglio al 6 agosto 2026, offrendo ai visitatori l’opportunità di confrontarsi con ricerche artistiche contemporanee capaci di esplorare il rapporto tra immagine, linguaggio e comunicazione.

La call per artisti residenti in Europa

La call è rivolta ad artisti maggiorenni residenti in Europa e accoglie progetti, anche in fase di sviluppo, che indaghino i sistemi di rappresentazione e i codici visivi contemporanei. Il progetto selezionato sarà sostenuto attraverso attività di curatela, produzione e comunicazione, a conferma dell’impegno nel promuovere nuove progettualità culturali e creative.

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Con questa collaborazione, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno nel sostenere progetti interdisciplinari e innovativi, capaci di coniugare patrimonio, contemporaneità e apertura internazionale, rafforzando il ruolo dell’istituzione quale luogo di produzione culturale e di dialogo attivo con il territorio.

Per informazioni e modalità di partecipazione: www.progettoulteriore.com