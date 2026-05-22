City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, il Museo Archeologico entra nel progetto ‘Ulteriore’

Al centro dell’edizione 2026 il tema “No Place Is Too Far – Nessun luogo è lontano”. La call è rivolta ad artisti maggiorenni residenti in Europa

22 Maggio 2026 - 11:44 | Comunicato Stampa

Museo Archeologico Reggio Calabria MArRC (2)

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è lieto di annunciare la propria partecipazione al progetto “Ulteriore – Fotografia e Arti Visive, Edizione 26”, iniziativa dedicata alla promozione della cultura visiva contemporanea e al dialogo tra territorio e scena internazionale.

orizzontale cover

Promosso da Ulteriore APS e diretto dalla curatrice Teodora Malavenda, il progetto si sviluppa da giugno a dicembre 2026 e si propone come una piattaforma di ricerca e produzione culturale articolata in mostre, workshop, residenze e incontri, con l’obiettivo di attivare nuove relazioni tra artisti, istituzioni e pubblico.

Il tema dell’edizione 2026

Al centro dell’edizione 2026 il tema “No Place Is Too Far – Nessun luogo è lontano”, che invita a riflettere sulle nozioni di distanza, prossimità e interconnessione, anche attraverso il linguaggio della fotografia e delle arti visive intese come strumenti di interpretazione del presente e dei contesti sociali.

In questo ambito, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è partner del progetto “Lyra”, una delle tre open call internazionali attivate, insieme ad altre prestigiose istituzioni culturali del territorio. L’iniziativa prevede la produzione e la presentazione di un progetto espositivo all’interno degli spazi museali.

La mostra, esito della selezione, sarà aperta al pubblico dal 16 luglio al 6 agosto 2026, offrendo ai visitatori l’opportunità di confrontarsi con ricerche artistiche contemporanee capaci di esplorare il rapporto tra immagine, linguaggio e comunicazione.

La call per artisti residenti in Europa

La call è rivolta ad artisti maggiorenni residenti in Europa e accoglie progetti, anche in fase di sviluppo, che indaghino i sistemi di rappresentazione e i codici visivi contemporanei. Il progetto selezionato sarà sostenuto attraverso attività di curatela, produzione e comunicazione, a conferma dell’impegno nel promuovere nuove progettualità culturali e creative.

Leggi anche

Con questa collaborazione, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno nel sostenere progetti interdisciplinari e innovativi, capaci di coniugare patrimonio, contemporaneità e apertura internazionale, rafforzando il ruolo dell’istituzione quale luogo di produzione culturale e di dialogo attivo con il territorio.

Per informazioni e modalità di partecipazione: www.progettoulteriore.com

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Museo Archeologico Nazionale di Reggio CalabriaReggio Calabria Cultura

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?