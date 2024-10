A Cittanova la “Via Italiana dello Stoccafisso in Calabria”

Sua Maestà il merluzzo atlantico sovrano delle isole vichinghe Lofoten. La sua storia e i suoi rapporti con la Dieta Mediterranea dal 2010 dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Scientifico e Culturale dell’Umanità.

A cura dell’Accademia dello Stoccafisso di Calabria presso “La Villa Academy” a Cittanova (Rc) domenica 16 giugno 2019 alle ore 17:00

PARTECIPANO

Parteciperanno importanti relatori in ambito storico e scientifico a partire da:

dott. prof. SAVERIO MONTEBIANCO ABENAVOLI -Direttore emerito dell’U.O.C. di Epatologia del Policlinico Universitario di Germaneto, Catanzaro. Autore di diversi saggi storici sulla storia normanna;

prof. LUDOVICO MONTEBIANCO ABENAVOLI – Professore Associato in Gastroenterologia Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Autore di numerose ricerche scientifiche;

prof. OTELLO FABRIS – Storico della Gastronomia del Medioevo e del Rinascimento. Autore di “I misteri del ragno. Documenti e ipotesi sulla storia dello stoccafisso (editozioni La Vigna)”.

Vi saranno inoltre gli interventi qualificati di:

dott. GILBERTO GRAZIOSI storico segretario dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana e promotore della Dichiarazione di Portonovo del 2015 “ La Via Italiana dello Stoccafisso”;

arch. ANTONIO LONGO già sindaco di Mammola, Centro studi Nicodemei – Mammola (RC);

dott. ROSARIO PREVITERA Nutraceutical Academy

modera i preziosi interventi il giornalista PIERO MUSCARI Storyteller ed editore di Eccellenze Italiane.

LA VIA ITALIANA DELLO STOCCAFISSO è un’iniziativa nata dalla Dichiarazione di PORTONOVO (Ancona) del settembre 2015 che prevede l’organizzazione della Rete Nazionale dello Stoccafisso con il coinvolgimento delle delegazioni/rappresentanti delle storiche Accademie, Confraternite e Associazioni dello Stoccafisso dislocate su tutto il territorio nazionale, tra queste: Accademia dello Stoccafisso di Calabria, con sede in Cittanova (RC), Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana, di Ancona (AN); Venerabile Confraternita del bacalà alla Vicentina, di Sandrigo (VI);Accademia Campana dello Stoccafisso e del Baccalà, di Pomigliano D’arco (NA); Associazione Messinese Amici del Pescestocco, di Messina (ME);Confraternita friulana del bacalà, di Varmo (UD); Macaronicorum Collegium-Amici di Merlin Cocai, di Bassano del Grappa (VI).

I partner della Conferenza:

Accademia dello Stoccafisso di Calabria

con il Patrocinio di:

Comune di Cittanova

Comune di Mammola

in collaborazione con:

Cook in Med

Nutraceutical Academy

Eccellenze Italiane degustazione dello Stoccafisso offerto da: Stocco e Stocco