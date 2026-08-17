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Reggio, minacce e violenze contro i genitori anziani: scatta il divieto di avvicinamento

La denuncia della sorella ha fatto emergere violenze, minacce e tensioni familiari. Interviene la Polizia di Stato con una misura cautelare

17 Agosto 2026 - 10:07 | Comunicato Stampa

polizia

La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del contestuale divieto di avvicinamento emessa dal GIP del Tribunale di Palmi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti ai danni degli anziani genitori.

La denuncia presentata dalla sorella

Il provvedimento scaturisce dalla denuncia presentata presso il Commissariato di P.S. di Cittanova dalla sorella, che ha riferito delle condotte violente, minatorie e offensive poste in essere nei confronti degli anziani genitori, con i quali l’uomo conviveva.

Dalle risultanze investigative sono emerse chiaramente le tensioni esistenti all’interno del nucleo familiare, spesso legate alle continue pretese del figlio, sia di denaro che di altri beni.

Il provvedimento cautelare ha così interrotto la situazione di disagio alla quale era sottoposta la famiglia dell’uomo.

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