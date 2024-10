Vinci 2 biglietti per il teatro. Nuovo contest CityNow & Officina dell’arte

Alziamo il sipario.

Parte il nuovo contest di CityNow ed Officina dell’arte rivolto a tutti coloro che intendono vivere le emozioni del teatro, sensazioni uniche ed irripetibili, che solo il palco è in grado di trasmettere.

In palio due biglietti per tutti gli spettacoli della stagione teatrale 2019/2020.

I due brand, noti per aver diffuso negli anni un’immagine positiva del territorio e per aver promosso, ognuno per le proprie competenze, le eccellenze calabresi, si uniscono per dar vita ad una nuova iniziativa. L’obiettivo? Diffondere la cultura del teatro, regalare emozioni ai più giovani, far vivere il palco a chi non l’ha mai vissuto. Perchè tutti hanno diritto all’arte e alla cultura.

Il contest ideato da CityNow e Officina dell’Arte intende promuovere il teatro e si rivolge principalmente ad un target giovane. In palio dunque una coppia di biglietti ad ogni show.

In occasione di ogni spettacolo, a partire dal 23 novembre e fino alla conclusione delle rispettive rassegne targate ‘Officina dell’Arte‘ (Chi non ride è fuori Moda al Teatro F.Cilea e Risate Metropolitane al Cine Teatro Metropolitano), CityNow metterà in palio due biglietti.

Si va in scena con lo spettacolo di sabato 23 novembre alle ore 20:45.

COME PARTECIPARE

Il premio in palio comprende: 2 biglietti per lo spettacolo dell’Officina dell’arte “Mammamiabella” in scena sabato 23 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Il contest ha inizio lunedì 18 novembre e terminerà giovedì 21 novembre. L’estrazione del vincitore avverrà sulla nostra pagina Instagram alle ore 19:00, tramite sorteggio casuale.

I biglietti non sono nominativi, quindi il premio è cedibile a terzi, ed è valido per due persone. Giorno e orario del ritiro andranno concordati con lo staff dell’Officina dell’arte di Reggio Calabria.

In bocca al lupo e che vinca il più fortunato!