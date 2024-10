“Classici dello Stretto” accompagna la 1ᵃ apertura serale del MArRC nel mese di Settembre

Prima apertura serale nel mese di settembre per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Domani, sabato 2 settembre, alle ore 21, sulla terrazza panoramica del MArRC, il concerto di fisarmonica del Maestro Adolfo Zagari, in sinergia con il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

Ultima occasione per ascoltare buona musica, con il ciclo i “Classici sullo Stretto”, inserito nella programmazione estiva prevista fino al prossimo 16 settembre.

Il museo sarà aperto sino alle 23.00 (chiusura della biglietteria alle 22.30), mentre dalle 20.00 il biglietto, valido per la visita di tutta la collezione e per il concerto, sarà di 3 euro.

Il 3 settembre, inoltre, torna l’iniziativa #domenicalmuseo, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con l’ingresso gratuito nei musei e nelle aree archeologiche statali.

Il MArRC aderirà con il consueto orario continuato dalle ore 9.00 alle 20.00, con ultimo ingresso alle 19.30.

«Questo mese inizia all’insegna di un fine settimana di musica e di bellezza – commenta il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino. I nostri visitatori avranno l’occasione di scoprire i nostri straordinari reperti e apprezzare il panorama dello Stretto dalla terrazza del Museo. Ancora pochi giorni prima dell’avvio della programmazione autunnale che – spiega Malacrino- con nuovi allestimenti per stimolare la curiosità e l’amore per la conoscenza dei nostri ospiti».

In Piazza Orsi, ancora per pochi giorni, la mostra “Aromata. Profumi e unguenti dell’antichità” a cura di Carmelo Malacrino e di Damiano Pisarra.

Anche questo weekend sarà aperta l’area archeologica della necropoli ellenistica nei sotterranei del museo con il contributo dei volontari della sezione reggina del Touring Club Italiano.

Al via anche la nuova campagna social del MiBact “Mirabili visioni nell’arte”, con la quale si invitano i visitatori a scattare foto ai reperti ispirati al tema e a condividerli sulle pagine social del Ministero e dei musei. Sarà possibile interagire anche con il MArRC, con gli account facebook @MuseoArcheologicoRC e twitter @MusArcheoRC, utilizzando l’hashtag #mirabilivisioni.