Città green di Legambiente: Reggio fanalino di coda, Cosenza nella top 10 nazionale

Cosenza mantiene saldamente la migliore posizione nella top ten nazionale Ecosistema urbano, l’indagine di Legambiente e Ambiente Italia realizzata in collaborazione con Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo del paese.

Rispetto allo scorso anno la città di Telesio scende di due posizioni e si piazza al settimo posto in Italia nel report che quest’anno è giunto alla trentesima edizione.

Cosenza, che primeggia a livello nazionale anche per la minore incidenza di morti e feriti in incidenti stradali, rimane in posizioni di buon livello per quanto riguarda tutta un’altra serie di performance ambientali come la presenza di alberi, piste ciclabili, isole pedonali e energia solare.

La seconda città calabrese in classifica, a quasi sessanta lunghezze di distanza, è Catanzaro (66/ma, che in un anno perde tre posizioni). E poi, sempre ai piani bassi della classifica, al 95/mo posto c’è Vibo Valentia (giù di 49 posizioni), Reggio Calabria 99esima (-8) e Crotone che resta immobile al 100esimo posto, in sest’ultima posizione.

Fonte: Ansa Calabria