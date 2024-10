Claudio Baglioni in Calabria, sold out anche la data al Teatro Cilea

E’ anche sold out la data di Reggio Calabria del nuovo tour “Dodici note solo” che Claudio Baglioni terrà da novembre nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia, compresi i maggiori calabresi.

La prima delle tappe programmate nella nostra regione, quella del 9 novembre al Teatro Rendano di Cosenza aveva già registrato da qualche giorno il tutto esaurito: adesso si aggiunge anche il sold out per il concerto del 12 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, mentre rimane solo una manciata di biglietti ancora disponibili per la data dell’11 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro. “Dodici note solo bis” vedrà nuovamente Baglioni – voce, pianoforte e altri strumenti – con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, fresco vincitore del Premio Tenco 2022, il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.

«Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana – ha dichiarato Claudio Baglioni a maggio, al termine del tour “Dodici note solo” –, senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis».

I biglietti rimasti per assistere al concerto di Catanzaro del tour Dodici note solo bis possono essere acquistati in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne e online su www.ticketservicecalabria.it.