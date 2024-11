Gallico, volontari Plastic Free in azione: clean up sul Lungomare

Plastic Free Calabria organizza un clean up domenica 17 novembre sul Lungomare di Gallico. Unisciti ai volontari per la tutela dell'ambiente

È tutto pronto per il nuovo appuntamento di clean up e sensibilizzazione ambientale dell’associazione Plastic Free Onlus.



I volontari in maglia blu si incontreranno questa domenica, 17 novembre, sul Lungomare di Gallico per ripulire la spiaggia insieme alle associazioni AncorArte, Il Quadrifoglio e Car Design Sport.

Un appuntamento che, ancora una volta, riunisce diverse realtà del territorio per un unico scopo: la salvaguardia del Pianeta.

“Dodici milioni di tonnellate di rifiuti finiscono, ogni anno, negli oceani di tutto il mondo. È il momento di invertire la rotta e fermare questo trend allarmante”, dichiarano i referenti reggini organizzatori dell’appuntamento: Serena Pensabene, Ludovica Monteleone e Alberto Fio.

“Ci impegniamo ogni giorno con amore per difendere il Pianeta e invitiamo i nostri concittadini a fare lo stesso questa domenica, insieme a noi”.

Dettagli dell’evento

L’appuntamento di domenica è alle 09:30 sul Lungomare di Gallico, di fronte al bar Snoopy.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito di Plastic Free, cliccando “Partecipa” al link:

Iscriviti qui

Si consiglia di portare con sé guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua.

Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dalle associazioni e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.

Plastic Free al Salone dello Studente

Ma non è tutto: durante questa settimana, Plastic Free sarà presente anche al Salone dello Studente, il 13 e il 14 novembre dalle 09:00 alle 13:30, con uno stand informativo sulle proprie attività.

Nella mattina di mercoledì 13, inoltre, le referenti Serena Pensabene e Ludovica Monteleone terranno un incontro dal titolo “Per una vita più…Plastic Free”, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Durante l’evento, accessibile a tutti previa iscrizione al sito

Salone dello Studente, si dialogherà sulle sfide del prossimo futuro, con un’attenzione particolare ai pericoli derivanti dall’inquinamento da plastica, riflettendo sulle soluzioni migliori per avvicinarsi a uno stile di vita più sostenibile e meno impattante.

Leggi anche

Settimana dedicata alla salvaguardia ambientale

Insomma, quella che è appena iniziata sarà una settimana all’insegna della salvaguardia ambientale, ricca di appuntamenti ed esperienze concrete.

Per restare aggiornati sulle iniziative dell’associazione si consiglia di seguire la Pagina Instagram e il gruppo Facebook Plastic Free Calabria.