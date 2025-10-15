Villa San Giovanni, nuovo CleanUp in spiaggia targato Plastic Free

L’evento è supportato e patrocinato dal Comune di Villa

Nuovo evento di CleanUp e sensibilizzazione organizzato da Plastic Free a Villa San Giovanni insieme alla Scuola del Mare e alla Piccola biblioteca sul mare, l’appuntamento è per domenica 19 ottobre, a partire dalle ore 10, presso Piazza delle Repubbliche Marinare.

Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/13150/19-ott-villa-san-giovanni, fondamentale per la copertura assicurativa. L’evento dura in media due ore, si consiglia di partecipare muniti di uno zainetto o marsupio, guanti da giardinaggio/lavoro e una borraccia con acqua.

“Quando il mare, dopo una mareggiata, deposita sulla riva plastica e rifiuti, non è colpa della natura. È semplicemente lo specchio delle nostre abitudini errate e dell’incuria diffusa. Quelle cattive abitudini, però, possono e devono essere migliorate, attraverso un rinnovato senso di responsabilità collettiva per preservare lo splendore dei nostri luoghi”, dichiara Federica Repaci, referente locale di Plastic Free e organizzatrice dell’evento.

L’evento è supportato e patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni.

Per restare aggiornati sulle attività e iniziative dell’associazione, è possibile iscriversi al sito nazionale www.plasticfreeonlus.it e seguire i canali social Facebook e Instagram: Plastic Free It e Plastic Free Calabria.