Al Clivia Reggio village torna il “Torneo dei Bar”

L’estate sta per arrivare ed in concomitanza con la chiusura dei campionati, ci si avvia all’organizzazione dei vari tornei. Al Clivia Reggio Village torna l’appuntamento con il “Torneo dei Bar“, manifestazione che nella scorsa edizione ha riscosso grande successo e viste le numerose richieste, si ripropone anche per quest’anno.

Come sempre partecipazione libera e sorteggi per quello che riguarda la composizione dei gironi. Il torneo si giocherà nei campi di calcio a sette ed avrà inizio il prossimo 10 giugno.

L’organizzazione comunica che per quello che riguarda le iscrizioni, il tempo massimo utile fissato è quello del 7 di giugno presso la segreteria del centro sportivo Clivia Reggio Village oppure telefonando al 351.8723240.