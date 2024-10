Occultava cocaina nei jeans: un arresto in provincia di Reggio

Nell’ultimo weekend, nell’ambito dei servizi volti ad una costante capillare azione di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Stilo hanno arrestato P. C., trentenne, disoccupato, originario di Placanica, per detenzione ai fini di spaccio.

Il giovane, noto alle Forze dell’Ordine, in quanto già tratto in arresto lo scorso giugno per detenzione di arma clandestina e detenzione di ingente quantitavo di sostanza stupefacente nell’ottobre 2019, questa volta, sottoposto a controllo di polizia, veniva trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, nascosti all’interno dei jeans che aveva indosso.

L’arrestato, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.