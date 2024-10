COISP Reggio Calabria, prevista mobilitazione a piazza Italia contro i tagli alla sicurezza

Il 29 ottobre dalle ore 09.30 in piazza Italia di Reggio Calabria ed in tutte le città d'Italia prevista l'adunata delle forze dell'ordine

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del COISP Reggio Calabria. Carissimi colleghi iscritti e non, nella serata del 23 ottobre u.s., si è concluso un incontro con il Presidente del Consiglio e le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, gli stanziamenti che il Governo ha inteso riservare ai Poliziotti non sono certamente corrispondenti alle legittime aspettative.

La lontananza del governo verso i poliziotti è ora mai in dato di fatto, siamo stanchi di non essere retribuiti da 18 mesi di arretrato sulle prestazioni straordinarie, che oggi rappresentano la quotidianità, peraltro indennità bloccate da ben 17 anni. Non si parla di aumenti ne di defiscalizzazione.

Non siamo soddisfatti dell’attenzione che questo governo ha deciso di riservare alle donne ed uomini della Polizia di Stato, pertanto è necessario iniziare una concreta e visibile mobilitazione nazionale. Possiamo e dobbiamo farlo, noi TUTTI INSIEME!!!

Il 29 ottobre dalle ore 09.30 in piazza Italia di Reggio Calabria ed in tutte le città d’Italia, ognuno di noi è chiamato a dare il meglio di se coinvolgendo il massimo numero di persone a manifestare il nostro dissenso dinanzi al Prefetto, espressione del governo, così come l’intera Segreteria Nazionale del COISP con centinaia di colleghi sarà a Piazza Montecitorio per chiedere al Governo ed al Parlamento l’attenzione ed i riconoscimenti che i Poliziotti meritano!!!

La sicurezza delle nostre città, del nostro paese è sulle spalle dei Poliziotti come Matteo e PierLuigi lasciati soli!