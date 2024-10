Lotta al Covid-19, AIFA autorizza sperimentazione clinica con colchicina

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato uno studio multicentrico italiano, coordinato dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, sotto l’egida della Società Italiana di Reumatologia (SIR), della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e dell’Associazione italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO).

Si tratta di uno studio randomizzato 1:1 vs standard di cura (SOC), in aperto, di Fase II, che valuta l’efficacia e la sicurezza di colchicina, un vecchio farmaco utilizzato nei disturbi su base auto-infiammatoria e nella gotta, in pazienti affetti da Covid-19.

COS’È LA COLCHICINA

La colchicina è anche il farmaco di prima scelta per alleviare i sintomi della “Febbre Mediterranea Familiare” (FMF), una malattia autoinfiammatoria facente parte della categoria “Febbri Periodiche” (FP). Relativamente recente (2007) è il suo impiego da parte dei cardiologi nel trattamento delle pericarditi e nella prevenzione delle recidive di tale processo infiammatorio del pericardio.

TRATTAMENTO

Il trial, la cui piattaforma sarà aperta per l’adesione a qualsiasi centro italiano interessato – secondo quanto riportato dal sito dell’Università di Perugia – prevede il trattamento di pazienti che vengono ricoverati per COVID-19, ma in una fase abbastanza precoce di malattia. Questo lo differenzia da studi con altri farmaci impiegati in Reumatologia.

Lo scopo principale dello studio è quindi quello di valutare se la colchicina possa essere efficace nel prevenire i gravi danni organici, in particolare polmonari, che sono determinati dalla cosiddetta ‘tempesta citochina pro-infiammatoria’ e che sono responsabili dell’elevata frequenza di ricovero in terapia intensiva e dell’alta letalità della malattia.

La speranza che i primi dati di questo studio, del tutto nuovo nel panorama internazionale, possano essere ottenuti al più presto, per capire se tale terapia possa dare un significativo contributo al trattamento di questa devastante affezione.

SPERIMENTAZIONI GIÀ APPROVATE

Le sperimentazioni già autorizzate sono:

11/04/2020 – COLVID-19 – Studio randomizzato sull’utilizzo di colchicina

09/04/2020 – SOLIDARITY – Studio randomizzato OMS

08/04/2020 – Hydro-Stop – somministrazione precoce di idrossiclorochina

30/03/2020 – Tocilizumab 2020-001154-22 (tocilizumab)

27/03/2020 – RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab)

26/03/2020 – Sarilumab COVID-19 (sarilumab)

25/03/2020 – Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra)

22/03/2020 – TOCIVID-19 (tocilizumab) – Istituto Nazionale Tumori, IRCSS, Fondazione G. Pascale di Napoli

11/03/2020 – GS-US-540-5773 (remdesivir)

11/03/2020 – GS-US-540-5774 (remdesivir)

