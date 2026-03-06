Coldiretti Calabria: ‘Con conflitto in Iran aumento dei costi su tutta la filiera agroalimentare’

"Dalla guerra tra Russia e Ucraina abbiamo aumenti che non sono mai rientrati: +46% sui fertilizzanti e +66% sull’energia, il rischio di un nuovo shock energetico è concreto" così il presidente Franco Aceto

“Purtroppo, il rischio di un nuovo shock energetico è concreto. Dalla guerra tra Russia e Ucraina ci portiamo ancora dietro aumenti che non sono mai rientrati: negli ultimi quattro anni i fertilizzanti hanno registrato un +46% e l’energia un +66%. Oltre a rappresentare un dramma umano, questo nuovo scontro bellico rischia di compromettere ancora una volta equilibri che sono fondamentali per garantire continuità al lavoro delle nostre imprese agricole”.

Queste le dichiarazioni in una nota stampa del presidente della Coldiretti Calabria Franco Aceto, che prosegue:

“Prevediamo ulteriori rincari sul fronte energetico, su quello dei fertilizzanti e su quello dei concimi chimici. Dalle aree del nuovo conflitto proviene oltre il 25% della disponibilità globale e più del 33% dei fertilizzanti utilizzati nel mondo – ha ricordato Aceto -: eventuali interruzioni avrebbero un impatto diretto sia sui costi sia sulla disponibilità dei prodotti. Le conseguenze sarebbero inevitabili: aumento dei costi di gestione lungo tutta la filiera agroalimentare e, a cascata, crescita dei prezzi per cittadini- consumatori”.

Lo scoppio della guerra in Ucraina, con l’aumento di tutti i principali fattori energetici, aveva già impattato pesantemente sui prezzi nel carrello, e l’inflazione media annua per i prodotti alimentari era passata dallo 0,6% del 2021 al 9,1% del 2022 e al 10% del 2023, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat.

Leggi anche