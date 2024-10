Coldiretti: l’agriturismo in Calabria può brillare maggiormente

L’agriturismo rappresenta per la Calabria una grande opportunità e un segmento importante del settore economico. Terranostra – Coldiretti, l’Associazione Agrituristica, vuole offrire agli operatori la possibilità di crescita e concorrere a dare nuovo slancio. Venerdì 30 giugno p.v. con inizio alle 10,00, ha organizzato all’Agriturismo Basilea loc. Basilea- Bellino a Catanzaro Lido, un incontro alla presenza del Presidente e Direttore Nazionali di Terranostra rispettivamente Diego Scaramuzza e Antonio De Amicis. Gli agriturismi sono impegnati a offrire servizi di eccellenza che abbiano un legame con le tradizioni produttive ed enogastronomiche locali con un sinergico rapporto con “Campagna Amica” per rafforzare ed essere motore di sviluppo per le aziende già attive sul territorio e per chi vorrà cogliere le possibilità offerte dall’agricoltura multifunzionale. Saranno declinate opportunità quali: l’accoglienza di qualità, il recupero corretto e attento dei fabbricati rurali, la tutela del paesaggio e dell’ambiente, l’impiego, a tavola, dei prodotti locali, a chilometri zero, di origine certa, la vendita diretta dei prodotti, la diffusione di sistemi e metodi produttivi ecocompatibili e a basso impatto ambientale, l’adozione di uno stile di vita e di consumo più rispettoso dell’ambiente. All’incontro parteciperanno altresì il Presidente Regionale di Terranostra Pietro Tarasi, la Dirigente del Dipartimento Agricoltura Alessandra Celi, il direttore Coldiretti Calabria Francesco Cosentini, e il responsabile regionale di Campagna Amica Pietro Sirianni.