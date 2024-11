Colletta Alimentare 2024: 500 supermercati aderenti in Calabria, 183 sono a Reggio

In Calabria, oltre 500 supermercati e negozi di generi alimentari hanno confermato la loro adesione alla 28ma edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest’anno coincide con l’ottava Giornata Mondiale dei Poveri.

“Di anno in anno, anche in condizioni estreme come la pandemia, la Calabria ci ha dimostrato la propria generosità,” afferma il Direttore Generale del Banco Alimentare della Calabria, Gianni Romeo. “Anche pochi euro del bilancio familiare dirottati sulla beneficenza possono fare la differenza.”