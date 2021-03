Reggio, la colonnina idraulica dell'ex stazione ferroviaria in mostra al Waterfront - FOTO

“Sono trascorsi diversi anni – racconta Pino Strati, Presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato – da quando, in occasione di una delle tante mie visite all'Hotel Continental, per accompagnare personaggi ospiti della nostra rassegna Calabria d'autore, nell’attesa dell’amico carissimo, giornalista e scrittore Pino Aprile, notavo, nel cantiere, una stupenda colonnina idraulica un tempo destinata a rifornire d'acqua i tender delle locomotive a vapore. Da grande appassionato di locomotive a vapore, da ferroviere e da componente dell'Associazione La Vaporiera Calabria Express, capitanata da Nicola Morabito, ho pensato che fosse un vero peccato che un reperto storico di questa città fosse destinato a diventare un ferrovecchio.

A seguito delle mie frequenti visite al cantiere, prima di essere smontata, ho potuto incontrare il capo cantiere che, con grande sensibilità, ha accolto le mie richieste di collocazione in zona limitrofa. Tra le varie opzioni, mi ero anche offerto, di trasportarla ed collocarla nella piazza della stazione Fs di Rc S. Caterina a spese nostre. Oggi, con grande soddisfazione, un pezzo di storia delle nostre FS è in bella mostra dove si trova la nuova stazione Fs di Reggio Mare”.