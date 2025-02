Energia sostenibile per i piccoli comuni: come accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0

Una rivoluzione per l’energia pubblica: cosa cambia con gli incentivi per la sostenibilità urbana

Migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e delle infrastrutture comunali non è mai stato così conveniente. Grazie al Conto Termico 3.0, le amministrazioni locali hanno l’opportunità di accedere a contributi a fondo perduto per investire in soluzioni innovative e sostenibili, senza impattare sui bilanci pubblici.

Redel, azienda leader nel settore elettrico e delle energie rinnovabili, è pronta a guidare questo cambiamento, supportando le amministrazioni nell’accesso agli incentivi e nella realizzazione di impianti all’avanguardia.

Conto Termico 3.0: un’opportunità imperdibile per i comuni

Il Conto Termico 3.0 è un programma di incentivi che permette ai comuni con meno di 15.000 abitanti di ottenere risorse economiche per migliorare l’efficienza energetica delle proprie strutture. Questo significa poter ammodernare edifici pubblici, installare impianti rinnovabili e abbattere i consumi, senza alcun costo per l’ente.

Le risorse stanziate consentono di finanziare interventi mirati, con un impatto diretto sul risparmio economico e sulla riduzione delle emissioni di CO₂.

Gli interventi finanziabili: innovazione ed efficienza a costo zero

Redel accompagna le amministrazioni locali nella realizzazione di progetti strategici, ottimizzando l’uso dei fondi disponibili e garantendo soluzioni ad alta efficienza. Tra gli interventi finanziabili rientrano:

Impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile

per la produzione di energia rinnovabile Batterie di accumulo per massimizzare l’autoconsumo energetico

per massimizzare l’autoconsumo energetico Colonnine di ricarica per incentivare la mobilità elettrica

per incentivare la mobilità elettrica Pompe di calore , per un riscaldamento efficiente e sostenibile

, per un riscaldamento efficiente e sostenibile Generatori a biomassa , una fonte di energia alternativa per gli edifici pubblici

, una fonte di energia alternativa per gli edifici pubblici Solare termico , per la produzione di acqua calda sanitaria senza sprechi

, per la produzione di acqua calda sanitaria senza sprechi Schermature solari , per ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort degli ambienti

, per ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort degli ambienti Coibentazione , per limitare la dispersione termica e migliorare l’efficienza degli edifici

, per limitare la dispersione termica e migliorare l’efficienza degli edifici Illuminazione efficiente, con l’adozione di soluzioni LED a basso consumo

Ogni intervento è pensato per ridurre i costi di gestione, migliorare le prestazioni energetiche e promuovere la sostenibilità.

Perché scegliere Redel: un partner per l’innovazione

Affidarsi a Redel significa avere al proprio fianco un partner esperto, in grado di fornire un supporto completo, dalla consulenza alla realizzazione degli impianti.

L’azienda offre:

Analisi e progettazione personalizzata , per individuare le soluzioni più adatte a ogni realtà locale

, per individuare le soluzioni più adatte a ogni realtà locale Gestione delle pratiche per l’accesso agli incentivi , semplificando l’iter burocratico per i comuni

, semplificando l’iter burocratico per i comuni Installazione e manutenzione, garantendo impianti sicuri e altamente performanti

L’obiettivo è trasformare le infrastrutture pubbliche in modelli di efficienza e innovazione, dimostrando che la transizione energetica è già una realtà concreta e accessibile.

Un futuro più sostenibile parte da qui

Investire nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica non è solo una scelta strategica, ma un atto di responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle generazioni future. Con il Conto Termico 3.0, le amministrazioni pubbliche possono ridurre i consumi, migliorare i servizi per i cittadini e contribuire attivamente alla sostenibilità.

Per saperne di più e scoprire come accedere ai finanziamenti, Redel è a disposizione per una consulenza gratuita.

Per maggiori informazioni e per una valutazione personalizzata, contatta Redel al numero 0965642076 o visita il sito redel.it.