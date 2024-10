Fondo di mutuo soccorso, Falcomatà: ‘Insieme ricostruiremo Reggio’ – VIDEO

“Io sono il vostro sindaco ed un sindaco tutela in ogni modo e ad ogni costo la salute dei suoi cittadini. In queste settimane vi ho chiesto sacrifici importanti che hanno limitato, ulteriormente, la vostra libertà. Ho chiuso cimiteri e mercati, quando ancora in Italia erano aperti. Vi ho impedito di correre, di passeggiare, di andare al parco, di giocare alle lotterie quando in tutta Italia era consentito. Voi avete fatto tutto questo con grande senso di responsabilità e lo avete fatto perchè siamo una grande comunità”.