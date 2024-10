Coronavirus a Reggio, disposta la chiusura dei cimiteri comunali

Il sindaco Giuseppe Falcomatà a completamento delle misure comunali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha disposto con ordinanza la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al 25 marzo 2020 e salvo ulteriore proroga.

È garantita comunque l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione ed estumulazione dei feretri. Per l’estremo saluto è ammessa la presenza dei soli parenti più prossimi, sino ad un massimo di 6 persone.

“Considerato che – si legge sul testo dell’Ordinanza pubblicata (21/2020) sull’albo on line del Comune di Reggio Calabria ( www.reggiocal.it) – l’afflusso dei visitatori ai cimiteri comunali determina condizioni di rischio in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19, che limitano gli spostamenti delle persone fisiche per la salvaguardia della salute dei cittadini, degli utenti e dei dipendenti che svolgono le loro mansioni nei cimiteri”.