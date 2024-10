Coronavirus a Reggio – Stop a corse, passeggiate, visite al cimitero e giochi a premi

Il sindaco è in procinto di firmare una nuova ordinanza comunale che inasprirà le misure di contenimento per far fronte all'emergenza Coronavirus

Come ormai noto il sindaco Giuseppe Falcomatà ha annunciato tramite il video messaggio di oggi, lunedì 16 marzo, di essere in procinto di firmare una nuova ordinanza comunale che inasprirà le misure di contenimento per far fronte all’emergenza Coronavirus.

CHISURA PIAZZE, PARCHI E LUNGOMARE

Secondo quanto riportato dal primo cittadino di Reggio Calabria, si procederà alla chiusura di:

piazze, parchi comunali, dell’intero waterfront da Bocale a Catona.

“Ringrazio la stragrande maggioranza dei cittadini di Reggio Calabria che si sta attenendo alle regole del DPCM e sta limitando al massimo i propri spostamenti. Ieri, però, abbiamo notato molte persone uscire senza alcun valido motivo. Proprio per questo, a partire da oggi, ho deciso di chiudere i lungomare della nostra città. Da quello di Pellaro, al Parco Lineare Sud, al lungomare Falcomatà, al Waterfront fino ad arrivare a Gallico e Catona. Ho deciso di chiudere le piazze ed i parchi all’aperto, quindi, da oggi non sarà più consentito muoversi per fare una passeggiata o una corsetta all’aria aperta. È una misura drastica, che riduce la possibilità di uscire di casa, ma necessaria per la salute di tutti noi”.

CHIUSURA DEI CIMITERI

Anche i cimiteri vengono coinvolti nella nuova ordinanza che verrà presto firmata dal Sindaco Falcomatà.

“L’attività dei cimiteri proseguirà con quelle che sono le mansioni ordinarie, ma verrà vietato l’ingresso al pubblico. Lo faccio sempre per lo stesso motivo, dobbiamo capire che non possiamo uscire di casa se non per motivi seri”.

PROVVEDIMENTO ESERCIZI ATTIVITÀ MISTE

L’inquilino di palazzo Alvaro ha annunciato un ulteriore provvedimento riguardante gli esercizi in cui si svolgono attività miste ( es.tabaccai). Queste saranno autorizzata a svolgere esclusivamente le attività previste dal DPCM dell’11.03.2020, e avranno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto).

“Andare al tabacchino per giocare al lotto, alle slot machine o acquistare gratta e vinci non rientra nelle attività urgenti o necessarie. Tutto questo, da oggi, non sarà più possibile. Vi invito ad evitare, come si dice dalle nostre parti, di spendere soldi a muzzo. Vi invito a risparmiare i vostri soldi per l’acquisto di beni primari e, se proprio avete voglia di giocare, fatelo a casa in famiglia rispolverando la vecchia tombola”.

SANITÀ

Nel suo video messaggio, il sindaco Falcomatà ricorda alla città l’impegno dell’amministrazione comunale nel settore sanità. Non solo i ventilatori polmonari promessi nei giorni antecedenti, ma anche nuovi dispositivi di protezione.

“Nel pomeriggio ci sarà il consiglio metropolitano, durante il quale approveremo il bilancio. Quest’ultimo ha subito qualche modifica perchè abbiamo deciso di inserire al suo interno una somma destinata all’acquisto di DPI che verranno distribuiti non solo ai dipendenti più a rischio, ma anche alla Protezione Civile, agli anziani e a tutti i cittadini che ne hanno bisogno e che non se lo possono permettere”.