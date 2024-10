Reggio, nuovi ventilatori polmonari. Falcomatà: ‘Al via le procedure di acquisto’

Ai tempi del Coronavirus anche il Consiglio Metropolitano deve attenersi alle misure restrittive emanate dal DPCM 11 marzo 2020. Così il dibattito di ieri, lunedì 16 marzo ha riguardato solamente 2 emendamenti.

È lo stesso sindaco Giuseppe Falcomatà ad illustrare i provvedimenti presi durante il Consiglio e ad aggiornare i cittadini sulla questione dei nuovi ventilatori polmonari che, presto, arriveranno a Reggio Calabria.

Il sindaco prosegue:

“Le procedure partiranno domani, l’auspicio è quello di ridurre al massimo i tempi e far sì che questi ventilatori arrivino già nei prossimi giorni ai 3 ospedale della Città Metropolitana per favorire il lavoro dei medici e di tutti gli operatori sanitari che sono in campo per arginare l’emergenza Coronavirus”.