Aprire un centro estetico a Reggio Calabria: costi e requisiti

Hai un sogno nel cassetto, come ad esempio aprire un centro estetico a Reggio Calabria, ma non sai come realizzarlo? Avviare una partita Iva su internet non solo è possibile, ma anche vantaggioso. Sempre più professionisti ed imprese individuali, oggi, possono avvalersi di un consulente fiscale davvero speciale: quello online.

Grazie a questi nuovi servizi web non dovrai più preoccuparti delle scartoffie!

Aprire un centro estetico a Reggio Calabria

Desideri aprire un centro estetico a Reggio Calabria? Se sei pronto al grande passo, c’è sicuramente una domanda che ti stai ponendo: “Quanto costa aprire Partita Iva?”.

Come lo sappiamo? Si tratta di uno dei quesiti più frequenti per chi desidera avviare un’attività in proprio. Se sei in cerca di una risposta, questo articolo fa esattamente al caso tuo. Di seguito ti illustreremo un ventaglio di possibilità. In breve tempo capirai che entrare nel mondo del lavoro autonomo è più facile del previsto. Aprire una partita Iva è un’operazione che oggi si svolge completamente per via telematica. La procedura è semplice e rapida e bastano pochissimi step per iniziare a lavorare!

La soluzione perfetta per aprire una partita IVA online a basso costo (€200+Iva) si chiama Fiscozen. Ma di cosa si tratta nello specifico? Semplice: un servizio “all inclusive” per chi è a caccia di una piattaforma online in grado di assolvere ai compiti di un assistente fiscale.

Costi e requisiti

Quante volte ti è capitato di pensare che gestire un’attività sarebbe stato impossibile a causa del numero di documenti da produrre e tenere sempre sott’occhio? Per avviare ed amministrare il tuo centro estetico a Reggio Calabria, ad esempio, avrai necessariamente bisogno di presentare la dichiarazione dei redditi, di conoscere l’esatto importo di imposte e contributi, di predisporre gli F24, oltre che di tutto l’occorrente per rilasciare fatture e/o scontrini elettronici.

Fortunatamente non dovrai più assolvere a questi compiti da solo, perché ad aiutarti ci pensa il tuo consulente fiscale online. La piattaforma si occupa di tutto a prezzi davvero competitivi: l’abbonamento, per chi adotta il regime forfettario, costa solo 299 € + IVA all’anno; per il regime ordinario semplificato, invece, è 799 € + IVA.

Vuoi conoscere quali sono i tempi per aprire una partita Iva?

L’attesa varia da circa da 24 ore per i liberi professionisti (per i quali non vi sono costi aggiuntivi), ad un minimo di 15 giorni per le ditte individuali, in quanto sono tenute ad iscriversi al Registro delle Imprese e ad utilizzare una procedura apposita (ComUnica).

Aprire una partita Iva, a volte, può incutere timore. Tuttavia, non c’è da aver paura!

Se rientri nei requisiti richiesti per accedere al regime forfettario, verserai una percentuale molto bassa di imposte (15% o, addirittura, in alcuni casi, 5% per il primo quinquennio) e non dovrai applicare l’odiosa ritenuta d’acconto del 20% sui tuoi compensi. E, se sceglierai di passare a Fiscozen, potrai ridurre non solo le tasse, ma anche i costi di gestione della tua partita Iva, senza dover rinunciare all’assistenza di un esperto per compilare la tua dichiarazione e per il disbrigo dei vari adempimenti.