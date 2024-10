Referendum a Reggio: al via le domande per candidarsi come scrutatori

Gli iscritti all'albo degli scrutatori, possono segnalare la propria disponibilità per essere nominati per i Referendum abrogativi del 12 giugno 2022

Con l’avvicinarsi della data del voto, il Comune di Reggio Calabria apre le selezioni per gli scrutatori che si dovranno occupare dello spoglio dei referendum abrogativi sulla giustizia in programma per il prossimo 12 giugno 2022.

Si rende noto che gli iscritti all’albo degli scrutatori, possono segnalare la propria disponibilità per essere nominati per i Referendum abrogativi del 12 giugno 2022.

Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo, che dovrà pervenire a partire dal 29 aprile 2022 ed entro il 10 maggio 2022, alle ore 12:00 con una delle seguenti modalità:

consegna a mano, presso il protocollo dei Servizi Demografici – Ufficio Elettorale;

invio tramite mail all’indirizzo: elettorale@pec.reggiocal.it

I nominativi di coloro che avranno manifestato la loro disponibilità, saranno comunicati alla Commissione Elettorale Comunale, che si riunirà per la nomina il 18 maggio. Per maggiori informazioni, CLICCA QUI.