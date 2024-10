Reggio, sconto in fattura: come funziona e come ottenerlo con Redel

Redel applicherà anche lo sconto immediato in fattura per interventi di efficientamento energetico con detrazione al 50% o al 65%

Il Decreto Rilancio, oltre all’Ecobonus e al Superbonus al 110%, ha introdotto lo sconto in fattura. Un’iniziativa dalla portata davvero notevole, imperdibile per chi, ad esempio, desidera ristrutturare casa o vuole cogliere l’occasione di farlo grazie ai bonus previsti dal Governo.

Come? Grazie a Redel. L’azienda di Reggio Calabria che rappresenta un esempio virtuoso nel campo delle energie rinnovabili, erogando servizi per la costruzione la manutenzione di impianti per l’efficienza energetica. La Redel rivolge i propri servizi non solo a clienti privati, ma anche ad aziende, stabilimenti industriali e numerosi enti pubblici in tutta Italia. Lo sconto in fattura è solamente uno dei tanti vantaggi di cui potrete usufruire affidandovi ad una realtà specialista nel settore.

Sconto in fattura

Secondo l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, è possibile optare:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta.

Lo sconto è valido per le spese sostenute nel 2020 fino a dicembre 2021 e interessa tutti i bonus dell’Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per il bonus mobili e il bonus verde.

Qual è la differenza tra sconto e cessione?

Tramite lo sconto in fattura, l’impresa che realizzerà i lavori anticiperà la spesa detraibile, quindi non sarà necessario versare nulla. A sua volta, l’impresa potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari. Nel secondo caso, invece, sarà possibile cedere direttamente il credito a terzi.

E chi non può usufruire del 110%?

Redel applicherà anche lo sconto immediato in fattura per interventi di efficientamento energetico con detrazione al 50% o al 65%.

Lo sconto rimane valido per lavori come:

sostituzione caldaie a condensazione;

installazione impianti fotovoltaici;

installazione impianti solari termici;

sostituzione pompe di calore.

