I vantaggi del solare termico: le migliori soluzioni con Redel Green Energy - FOTO

Specialisti nel settore delle energie rinnovabili. Questo e molto altro è Redel Green Energy. L'azienda reggina offre ai suoi clienti (aziende e privati) tantissime soluzioni legate alla salvaguardia dell'ambiente e, soprattutto, al risparmio.

SERVIZI

CLIMATIZZAZIONE

Un condizionatore di nuova generazione ti consente di mitigare l'afa estiva, insieme alla possibilità di risparmiare sul riscaldamento invernale, offrendoti la possibilità di contenere i costi dei consumi delle bollette. Redel Green Energy si occupa dell'installazione rapida di climatizzatori sia civili che industriali.

FOTOVOLTAICO

Produrre energia pulita e soddisfare le esigenze di ogni cliente. Sono questi gli obiettivi principali dell'azienda di Reggio Calabria che vanta conoscenze tecniche e competenze elevate nel campo dell'installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici.

SOLARE TERMICO

Redel Green Energy, tra le sue numerose attività è specializzata, anche, nella progettazione e installazione di impianti solari termici. Ogni impianto, per la produzione di acqua calda sanitaria, viene creato esclusivamente su misura del cliente e sui consumi reali.

Le tipologie di impianto proposte

Grazie a una spinta costante verso l'innovazione Redel Green Energy è in grado di proporti la posa di diverse tipologie di sistemi solari per la produzione di acqua calda sanitaria:

impianto solare termico per acqua calda sanitaria (ST) a circolazione naturale (150 L, 200 L, 300 L);

(ST) a (150 L, 200 L, 300 L); impianti chiavi in mano compresi di pannelli, bollitore, kit d’installazione, accessori di montaggio e di posa con tecnici specializzati.

I VANTAGGI

Non molti sanno che un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria è un sistema tecnologicamente maturo e conveniente, il quale necessita di un bilanciamento tra il fabbisogno di energia e il relativo accumulo. Proprio per questo motivo, tali impianti necessitano di una posa a regola d'arte, come quella fornita dalla ditta Redel, per poter funzionare nel migliore dei modi. L’installazione di un impianto solare termico, inoltre, comporta dei benefici economici e fiscali.

Conto termico 2.0

L’installazione di un nuovo impianto solate termico consente di ottenere un rimborso del 65% della spesa, in soli 90 giorni. Redel Green Energy grazie al Conto Termico ti permette di avere uno sconto immediato in fattura, cedendo l’incentivo direttamente all’impresa.

Ecobonus 110%

Esistono, però, anche altri strumenti di cui è possibile usufruire per avere immediatamente degli incentivi economici statali per la tua installazione come l’Ecobonus.

Tra le misure fiscali a sostegno di imprese e cittadini, il Decreto Rilancio prevede l’Ecobonus 2020 al 110%. L’obiettivo è quello di alleggerire i costi di restauro, adeguamento energetico e sismico dei proprietari di abitazioni e, allo stesso tempo, favorire la ripartenza dei cantieri.

Nello specifico

Le detrazioni previste dal Decreto Rilancio per l’ecobonus 2020 riguardano le spese fatte dal primo luglio al 31 dicembre 2021. La percentuale di detrazione prevista dal nuovo decreto è del 110%. La norma all’articolo 128 spiega quali sono gli interventi detraibili con questa percentuale:

Isolamento termico : gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d’intonaco, con tetto di spesa massimo di 60.000 euro riferita a ogni singola unità immobiliare;

: gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d’intonaco, con tetto di spesa massimo di 60.000 euro riferita a ogni singola unità immobiliare; Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini : l’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A. Tetto di spesa fissato a 30.000 euro per ogni unità immobiliare.

: l’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A. Tetto di spesa fissato a 30.000 euro per ogni unità immobiliare. Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari (non appartamenti in un condominio, si intende case singole). Tetto massimo fissato a 30.000 euro.

Il Decreto Rilancio prevede che il contribuente possa scegliere di usufruire dell’ecobonus al 110 per cento sotto forma di uno sconto nella fattura che viene emessa dal fornitore dei lavori.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Richiedi preventivi e sopralluoghi a costo zero. Compila il questionario cliccando QUI per prenotare il tuo impianto.

