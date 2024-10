Reggio, consegna a domicilio. La Linguaccia fa rete tra i ristoratori

“Abbracciamo la città da Ravagnese ad Archi”.

È questo il modo in cui La Linguaccia, la pizzeria di via Rosselli, ama definire il suo modo di fare consegne a domicilio. Molto più di una sterile consegna, ma un modo per far provare a tutta la comunità un pizzico di normalità. La ‘normalità’ di continuare a gustare la propria pizza preferita nella comodità di casa.

In questo particolare momento di emergenza epidemiologica, più che mai, l’attività del centro città desidera far sentire la sua vicinanza a clienti e colleghi. È questo il motivo che ha spinto Gianfranco D’Urso a creare, ancora una volta, una rete sinergica con gli imprenditori di Reggio Calabria. A causa dei vari DPCM emessi dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, molte aziende hanno dovuto abbassare la serranda. Fermare la produzione vuol dire non avere più ricavi e, di conseguenza, rischiare di perdere il lavoro di una vita.

Volere è potere e alcuni imprenditori si stanno organizzando per riprendere, nel rispetto delle normative, la loro attività. È il caso della Rosticceria Siciliana che, fra qualche giorno, riprenderà la produzione degli arancini supportata nel trasporto dei suoi prodotti proprio da La Linguaccia.

“Dobbiamo essere ‘vicini’, ora più che mai – spiega Gianfranco D’Urso. Concorrenza e slealtà sono cose che non devono assolutamente esistere nella nostra città. Uniti riusciremo a superare questa crisi”.

SERVIZIO A DOMICILIO

Il locale, con i suoi 13 anni di consegne a domicilio, è divenuta ormai esperta del settore ed anche un punto di riferimento per tutti i reggini che vogliono usufruire di un servizio attento e puntuale. La pizzeria dispone di un variegato menù di pizze prodotte con materie prime ed ingredienti genuini di stagione. Allo stesso tempo sarà possibile ordinare anche gustosi arancini.

La cottura delle pizze viene effettuata in un forno a pietra che mantiene inalterati i sapori di ogni componete.

Il servizio a domicilio della Linguaccia garantisce non solo il rispetto delle norme, ma anche la salute di dipendenti e fruitori del locale. Tutti i fattorini sono equipaggiati di appositi DPI per evitare la diffusione del contagio.

Al momento della chiamata sarà, inoltre, possibile chiedere a ‘La Linguaccia’ di utilizzare il nuovo metodo di pagamento tramite pos per evitare lo scambio di contanti.

Per prenotazioni e consegne a domicilio chiama lo 0965.331434