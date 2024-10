Vaccini a Reggio, come prenotare la seconda dose per turisti e non residenti

Vacanze in base al vaccino, funziona così l'estate 2021. Il procedimento per chi si trova a Reggio Calabria per la seconda dose

L’estate è ormai alle porte e nell’organizzare le vacanze, tanto agognate dall’italiani costretti in casa per il secondo inverno di seguito, la mente va subito alla somministrazione del vaccino. A Reggio Calabria, meta prediletta dei fuori sede e di un discreto numero di turisti, sarà possibile effettuare la prenotazione anche per non residenti e turisti.

A dare la comunicazione è il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria che, in pochi passaggi, ha riassunto la procedura per prenotare sin da ora l’inoculazione della seconda dose di vaccino anti-Covid pur essendo un non residente o un turista.

In molti hanno già effettuato il ciclo vaccinale, ma si tratta per lo più di over 50, basti pensare che la campagna vaccinale è stata aperta a tutti gli over 12 solamente da qualche settimana.

Come prenotarsi

Per prenotare il proprio appuntamento basta collegarsi al sito della Regione Calabria prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e inserire il numero tessera sanitaria ed il codice fiscale.

A questo punto il sistema negherà l’accesso e l’utente dovrà richiedere l’abilitazione al sito mediante il link che si attiverà.

Entro 48 ore l’utente riceverà l’abilitazione e potrà prenotarsi per la vaccinazione.