Come preparare l’insalata di patate: la ricetta

Cosa preparare per pranzo o per cena? Ecco una ricetta estiva molto semplice

Con la bella stagione e la voglia di mare, viene meno la fantasia in cucina. Cosa preparo per pranzo o per cena è una delle domande più gettonate del momento. Un esempio può essere una bella insalata di patate.

La ricetta

Vediamo insieme la ricetta dell’insalata di patate.

Gli ingredienti

800 gr di patate;

1 cipolla di Tropea;

erba cipollina;

sale q.b.;

pepe bianco q.b.;

125 gr di yogurt;

prezzemolo da tritare;

2 cucchiai di maionese.

La preparazione

Per preparare l’insalata di patate iniziate, innanzitutto, lessando le patate, senza privarle della buccia, in acqua salata. Ci vorranno circa 30 minuti, per portare a termine la cottura, anche se il tempo varierà a seconda della dimensione delle patate.

Una volta pronte, scolatele e lasciatele raffreddare. Mentre le patate raggiungono la giusta temperatura, preparate il condimento dell’insalata miscelando lo yogurt con la maionese, l’erba cipollina e il prezzemolo tritati. In ultimo, aggiungete sale e pepe a piacere.

Quando le patate si saranno raffreddate, privatele della buccia, tagliatele a quadretti abbastanza grandi e mettetele all’interno di una ciotola che fungerà da contenitore della vostra insalata.

A questo punto, condite le patate bollite con il preparato a basa di yogurt e mescolate delicatamente facendo attenzione a non romperle. Mettete l’insalata di patate in frigorifero per almeno mezz’ora prima di servirla, così tutti gli ingredienti avranno modo di amalgamarsi al meglio. Per arricchire la vostra insalata di patate, potete aggiungere un tocco di cipolla rossa di Tropea cruda e tagliata a spicchi.