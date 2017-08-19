Oggi parliamo degli spaghetti con insalata di pomodoro.

Si tratta di un primo piatto adatto a qualsiasi situazione, gustoso e fresco, utilizzato per questo motivo soprattutto durante la stagione estiva. Se infatti non avete molto tempo per mettervi ai fornelli e gli ingredienti in casa sono pochi, gli spaghetti con insalata di pomodoro sono la risposta alle vostre preghiere.

Il pomodoro è un ortaggio tipico delle tavole calabresi, che non può assolutamente mancare in casa, e l’insalata è la classica ricetta con cui viene proposto durante i mesi più caldi dell’anno.

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Vediamo insieme la ricetta degli spaghetti con insalata di pomodoro

Ingredienti:

350g di Spaghetti

500gr di Pomodori per insalata

Olio

Sale

Basilico

Origano e Pepe (facoltativi) q.b.

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Procedimento:

Per prima cosa riempire una pentola con l’acqua che servirà per la cottura della pasta, accendere i fornelli e lasciare che l’acqua raggiunga la temperatura di ebollizione.

Successivamente lavare e tagliare i pomodori a pezzi (la misura è a discrezione del/la cuoco/a). Una volta terminato questo passaggio, versare i pomodori a pezzi in una ciotola e aggiungere olio, sale e basilico, nelle quantità che più si addicono al vostro gusto. C’è chi per esempio nell’insalata di pomodoro gradisce aggiungere anche origano e pepe. Non abbiate paura di ‘sperimentare’, non si tratta di una ricetta in cui è possibile commettere errori che rovineranno il risultato finale del vostro piatto.

Una volta pronta l’insalata mettetela da parte e occupatevi della pasta. Quando l’acqua sta bollendo aggiungere gli spaghetti che abbiamo scelto per la nostra ricetta e aspettare il tempo necessario per la cottura (circa 6 minuti). Prima di scolare la pasta assicurarsi che quest’ultima non sia rimasta troppo al dente. Scolarla e immergerla nell’insalata di pomodoro che avevamo precedentemente preparato. Lasciare riposare in frigo in modo che i due sapori si amalgamino al meglio.